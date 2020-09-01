ВЭБ и ВТБ начали финансирование строительства угольного морского порта на Дальнем Востоке

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и банк ВТБ в рамках Фабрики проектного финансирования направили первый транш на строительство угольного морского порта "Суходол" на Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении ВЭБ.

В госкорпорации уточнили, что общая сумма кредитного лимита, предоставляемого синдикатом, составляет порядка 32 млрд рублей, из которых средства ВЭБ.РФ - 5 млрд рублей, ВТБ - около 27 млрд рублей.

"Синдикат ВЭБ.РФ и ВТБ открыл финансирование проекта строительства угольного морского порта "Суходол" на Дальнем Востоке в рамках программы Фабрика проектного финансирования - 28 августа 2020 г. предоставлен первый транш синдицированного кредита", - отмечается в сообщении.

Специализированный угольный морской порт будет включать в себя транспортно-перегрузочный комплекс и объекты внутренней и внешней инфраструктуры, в том числе специализированный терминал для обработки угля, объекты тепло- и электроснабжения, ж/д инфраструктуру, объекты федеральной собственности. Мощность угольного терминала составит 12 млн т в год с возможным увеличением до 20 млн т в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь 2021 г.