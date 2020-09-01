Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

УФА, 1 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии по требованию Генпрокуратуры наложил обеспечительный арест на акции Башкирской содовой компании (БСК). Об этом во вторник сообщила пресс-служба суда.

"Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31.08.2020 удовлетворено заявление первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о принятии обеспечительных мер до вступления в законную силу судебного акта по делу № А07-20576/2020. Наложен арест на обыкновенные именные акции АО "Башкирская содовая компания", находящиеся во владении АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия", ООО ТД "Башкирская химия". АО "Реестр" запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров АО "Башкирская содовая компания", - сказано в сообщении.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 26 августа поручил кабмину и руководству Башкирии разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры. В тот же день прокуратура начала проверку. До 17 января 2013 года 61,65% ОАО "Сода" принадлежали Башкирии, 34,79% - ОАО "Каустик". Впоследствии "Соду" присоединили к "Каустику", который переименовали в Башкирскую содовую компанию. После конвертации акций двух компаний доля акций республики в БСК, которая владела контрольным пакетом ОАО "Сода", снизилась до 38%, кипрской ModisаnnaLimited и ОАО "Башкирская химия" перешло 62% акций.