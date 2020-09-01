Кабмин выделил еще 1,2 млрд рублей на гранты для представителей туристической отрасли

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении еще 1,2 млрд рублей на гранты для проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"Дополнительное финансирование позволит поддержать 400 общественных и предпринимательских инициатив. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда правительства в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика", - говорится в сообщении.

В кабмине пояснили, что гранты могут получить индивидуальные предприниматели и коммерческие организации "на разработку новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, создание инфраструктуры для людей с инвалидностью, покупку модульных гостиниц и оборудования для информационных центров".

Размер финансовой помощи определяет конкурсная комиссия Ростуризма по заявке претендента. При этом величина гранта ограничена суммой в 3 млн рублей.

Согласно документу, Ростуризму поручено контролировать эффективное и целевое расходование указанных средств и представить в кабмин соответствующий доклад до 15 февраля 2021 года.