РБК: кабмин может отложить требование о локализации баз данных россиян до осени 2022 года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство обсуждает возможность предоставить телекоммуникационным и IT-компаниям ряд послаблений, в том числе отсрочить требование об обязательном хранении персональных данных россиян на территории страны. Об этом пишет во вторник издание РБК со ссылкой на проект Плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Речь идет об отсрочке до 30 октября 2022 года требования по локализации серверов, на которых хранятся персональные данные россиян. Кроме того, рассматривается возможность отложить до сентября 2022 года действие самой затратной нормы "пакета Яровой" о ежегодном увеличении на 15% емкости технических средств для хранения трафика и отказаться от требования хранить "тяжелый" контент.

Также проектом предусмотрено предоставление в 2020 году каникул по аренде государственной недвижимости для размещения инфраструктуры связи, а также обеспечение выхода операторов связи и центров обработки данных на оптовый рынок электроэнергии.

Норма об обязательном хранении персональных данных россиян на серверах внутри страны действует с 1 сентября 2015 года, однако до этого момента локализацию своих баз не провели такие крупнейшие американские компании, как Twitter и Facebook. Предоставленная им отсрочка истекла в начале 2020 года.

Большинство требований "пакета Яровой" по хранению контента вступили в силу 1 июля 2018 года. С этого момента операторы в течение 30 дней должны хранить голосовые сообщения и СМС, а интернет-компании обязаны полгода хранить текстовые сообщения, голосвую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей. Эту информацию компании обязаны предоставлять по запросу спецслужб. Вскоре, 1 октября 2018 года, вступили в силу требованию по хранению "тяжелого" контента.