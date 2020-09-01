Перевозки пассажиров по РЖД снизились почти на треть за 8 месяцев 2020 года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Перевозки пассажиров на сети "Российских железных дорог" (РЖД) снизились в августе 2020 года по сравнению с тем же периодом годом ранее на 19,9%, до 86,8 млн пассажиров, а за восемь месяцев 2020 года - на 31,3%, говорится в сообщении компании.

В августе в пригородном сообщении отправлено 77,5 млн пассажиров (-17,9%), в дальнем следовании - 9,3 млн (-33,4%). Пассажирооборот за месяц составил 10,5 млрд пасс-км, что на 39,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Всего за январь - август отправлено 543,7 млн пассажиров, что на 31,3% меньше, чем годом ранее. Из них в дальнем следовании - 45,7 млн пассажиров (-43,2%), в пригородном сообщении - 498 млн (-30%).

Пассажирооборот на сети РЖД с начала года уменьшился на 43,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 52,2 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 15,8 млрд пасс-км (- 30,2%), в дальнем следовании - 36,4 млрд пасс-км (- 47,9%).