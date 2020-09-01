Лавров: "Северный поток - 2" не может быть разменной монетой в политических играх

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия разделяет позицию европейских партнеров о сугубо коммерческом характере проекта "Северный поток - 2" и выступает против попыток использования газопровода в политических играх. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

По его словам, в стремлении США под предлогом обеспечения энергобезопасности Европы навязать европейцам свой более дорогой сжиженный газ вместо российского, который будет поступать в Европу по строящемуся трубопроводу "Северный поток - 2", "совершенно откровенно имеют место методы нечистоплотной конкуренции".

"Подобные заявления, конечно, аррогантны и показывают полное неуважение США к своим союзникам, - отметил министр. - В Германии и в ряде других стран Европейского союза уже отреагировали на это. Буквально на днях канцлер [ФРГ Ангела] Меркель, выступая после очередного совещания Евросовета, подтвердила, что "Северный поток - 2" - это сугубо коммерческий проект и он не может быть разменной монетой в каких-то политических играх. Мы такую позицию разделяем".

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на нелегитимность попыток воспрепятствовать реализации проекта "Северный поток - 2" посредством навязывания односторонних санкций. "Легитимными являются только санкции, которые вводит Совет Безопасности ООН, - подчеркнул он. - Все остальное - это попытки подрывать международное право, подрывать принципы Устава ООН, которые заключаются в необходимости коллективно выстраивать работу по решению любых проблем".