Страховка при получении кредита: какая нужна обязательно, а от какой можно и отказаться

Есть только один обязательный страховой продукт, который придется оформить при получении кредита, — страховка недвижимости для ипотечного займа (по сути залоговое страхование). Она покрывает, как правило, разрушение конструктивных элементов жилья — стен, перегородок, перекрытий — и призвана защитить банк и заемщика от риска утраты и повреждения приобретаемого имущества. То есть от ситуации, когда квартира пострадает, например, от пожара, взрыва газа, наводнения и жить в ней станет невозможно.

Банки могут предлагать расширенную страховку жилья, которая покрывает в том числе внутреннюю отделку, движимое имущество и гражданскую ответственность. Но это уже необязательно делать через банк. Как самостоятельно застраховать жилье, мы рассказывали отдельно.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин объяснил схему выплат в случае двойного страхования — обязательного по ипотеке и самостоятельного: "При наступлении страхового случая выплата будет осуществляться в зависимости от того, какой риск реализовался. Если залив соседей, то это гражданская ответственность и выплата пойдет в пользу соседей. Если хищение движимого имущества, то выплата в пользу собственника-страхователя. Если реализовался риск по "обязательному" страхованию, то выплата может быть различной. Вариант первый: в зависимости от размера задолженности по кредиту. Например, если страховая сумма — три миллиона, а задолженность по кредиту — только 500 тыс. (такое часто бывает в случае частичного досрочного погашения), то банку возместят задолженность, а остальное получит физическое лицо. Второй вариант: в зависимости от размера ущерба. Если он незначительный и клиент своевременно продолжает платить по кредиту, то вся сумма отойдет ему. При этом по страхованию имущества совокупная страховая сумма по всем полисам, то есть по каждому конкретному риску по всем полисам, не должна превышать стоимость имущества". Размер ущерба определяет сама страховая компания, но если клиент не согласен с этой оценкой и назначенной выплатой, то он может провести собственную и оспорить решение страховой.

Если вы покупаете жилье в кредит на этапе строительства, то застраховать его нужно будет после получения ключей и оформления права собственности. То есть между подписанием ипотеки и покупкой обязательной страховки может пройти и пара лет. При этом если владелец не застрахует квартиру сам, то банк может сделать это за него и потребовать возместить расходы. В банке ВТБ, например, ответили, что в 95% случаев заемщики без проблем страхуют имущество сами, а оставшиеся — это проблемные кредиты, с каждым из которых организация разбирается индивидуально.

Также по закону банк имеет право потребовать застраховать предмет залога, под который выдается кредит, — например, уже имеющиеся у клиента квартира или машина.

Все остальные виды страховок, которые может предлагать банк, добровольные. И при оформлении заявки на кредит организация должна указать полный список дополнительных услуг, чтобы клиент мог ознакомиться и выбрать подходящие ему — та же страховка, кредитная карта и т.д., напоминают специалисты проекта ЦБ по финансовой грамотности.