Страховка при получении кредита: какая нужна обязательно, а от какой можно и отказаться

В России с 1 сентября 2020 года вступает в силу закон, который регламентирует отношения банка и заемщика, если второй при оформлении кредита приобретает еще и дополнительную страховку к нему. По сути, нововведения приводят законодательство в соответствие со сложившейся практикой.
Обязательно ли покупать еще и страховку, если нужен кредит?
Есть только один обязательный страховой продукт, который придется оформить при получении кредита, — страховка недвижимости для ипотечного займа (по сути залоговое страхование). Она покрывает, как правило, разрушение конструктивных элементов жилья — стен, перегородок, перекрытий — и призвана защитить банк и заемщика от риска утраты и повреждения приобретаемого имущества. То есть от ситуации, когда квартира пострадает, например, от пожара, взрыва газа, наводнения и жить в ней станет невозможно.
Банки могут предлагать расширенную страховку жилья, которая покрывает в том числе внутреннюю отделку, движимое имущество и гражданскую ответственность. Но это уже необязательно делать через банк. Как самостоятельно застраховать жилье, мы рассказывали отдельно.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин объяснил схему выплат в случае двойного страхования — обязательного по ипотеке и самостоятельного: "При наступлении страхового случая выплата будет осуществляться в зависимости от того, какой риск реализовался. Если залив соседей, то это гражданская ответственность и выплата пойдет в пользу соседей. Если хищение движимого имущества, то выплата в пользу собственника-страхователя. Если реализовался риск по "обязательному" страхованию, то выплата может быть различной. Вариант первый: в зависимости от размера задолженности по кредиту. Например, если страховая сумма — три миллиона, а задолженность по кредиту — только 500 тыс. (такое часто бывает в случае частичного досрочного погашения), то банку возместят задолженность, а остальное получит физическое лицо. Второй вариант: в зависимости от размера ущерба. Если он незначительный и клиент своевременно продолжает платить по кредиту, то вся сумма отойдет ему. При этом по страхованию имущества совокупная страховая сумма по всем полисам, то есть по каждому конкретному риску по всем полисам, не должна превышать стоимость имущества". Размер ущерба определяет сама страховая компания, но если клиент не согласен с этой оценкой и назначенной выплатой, то он может провести собственную и оспорить решение страховой.
Если вы покупаете жилье в кредит на этапе строительства, то застраховать его нужно будет после получения ключей и оформления права собственности. То есть между подписанием ипотеки и покупкой обязательной страховки может пройти и пара лет. При этом если владелец не застрахует квартиру сам, то банк может сделать это за него и потребовать возместить расходы. В банке ВТБ, например, ответили, что в 95% случаев заемщики без проблем страхуют имущество сами, а оставшиеся — это проблемные кредиты, с каждым из которых организация разбирается индивидуально.
Также по закону банк имеет право потребовать застраховать предмет залога, под который выдается кредит, — например, уже имеющиеся у клиента квартира или машина.
Все остальные виды страховок, которые может предлагать банк, добровольные. И при оформлении заявки на кредит организация должна указать полный список дополнительных услуг, чтобы клиент мог ознакомиться и выбрать подходящие ему — та же страховка, кредитная карта и т.д., напоминают специалисты проекта ЦБ по финансовой грамотности.
А какие дополнительные страховки банки считают важными?
Банки не имеют права требовать купить страховку, аргументируя тем, что не выдадут кредит. По закону о защите прав потребителей нельзя одну услугу ставить в зависимость от покупки другой. Но есть страховые инструменты, которые они считают очень нужными. И придется смириться, что их в любом случае предложат, если вы обратитесь за займом, отметил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.
Страхование жизни и здоровья — такой полис порекомендуют при оформлении любого вида кредитов. Он позволит погасить долг, если заемщик умрет или получит инвалидность (как правило, покрывает инвалидность I и II степеней), а также из-за болезни или травмы не сможет долгое время платить.
Здесь нужно быть внимательным к условиям, которые предлагает страховка. Так, далеко не все компании страхуют ситуации, когда клиент пострадал, занимаясь экстремальными видами отдыха. Другие признают такие случаи страховыми, но и полис стоит дороже. Дмитрий Янин также обратил внимание на значительный список болезней-исключений и ситуаций, которые страховые скорее всего откажутся возмещать. С ним стоит ознакомиться до того, как подписывать договор.
Проверять ваше здоровье банк скорее всего не будет, но обязательно напомнит о необходимости подтвердить декларацию о состоянии здоровья, содержащуюся в договоре страхования. То есть страхователь, подписывая договор, принимает ответственность, что его здоровье соответствует тому, что он указал, объяснил начальник управления "Страхование" банка ВТБ Александр Ефремов.
Часто страхование жизни и здоровья идет в комплексе со страховкой от потери работы. В этом случае страховая компания обязуется какое-то время платить за заемщика. Главное ограничение здесь, как правило, — страховка действует, когда клиент потерял работу по не зависящим от него причинам. Например, сокращение штата или ликвидация организации. Уход по собственному желанию или по соглашению сторон страховщик не оплатит.
Если вы покупаете имущество на вторичном рынке, то может пригодиться титульное страхование, которое защищает право человека на какую-либо собственность. Такой полис оградит от ситуаций, если продавец окажется мошенником или уже после сделки кто-нибудь из его родственников ее оспорит. А значит, есть риск остаться без жилья и втянутым в судебные разбирательства. Как раз титульная страховка должна покрыть убыток в подобной ситуации.
Если заемщик собирается купить автомобиль, то ему может понадобиться каско на случай угона или повреждений, напоминают в проекте ЦБ. И в отличие от ОСАГО этот полис действует даже, когда авария произошла по вине страхователя.
Дополнением к каско может стать GAP-страхование. Эксплуатация машины приводит к износу ее деталей, а значит, и к снижению стоимости. И страховая компания при расчете компенсации по каско учитывает этот износ, так что выплата будет меньше первичной цены. Полис GAP-страхования как раз и призван покрыть эту амортизацию. Хотя он может и не понадобиться, если по договору каско при угоне или полной гибели транспорта вы получаете ее полную стоимость на момент покупки полиса.
Но нужны ли эти дополнительные страховки?
Банки с помощью страховок снижают риски невозврата, а значит, получают возможность предложить клиентам более низкие процентные ставки. Поэтому в договоре может быть закреплено, что при отказе от дополнительного страхования банк увеличит процент по займу, предупреждает ЦБ.
"При получении существенного кредита на длительный срок, даже если это не влияет на условия кредита, вполне разумно застраховать свою жизнь, чтобы обезопасить себя и своих близких", — считает Виктор Дубровин. По его словам, нужно оценивать необходимость страхования шире, чем просто в связи с оформлением займа. Ведь страхование жизни, здоровья и имущества — это важный институт личной финансовой защиты. Самое правильное — иметь хорошие страховые продукты и не думать о страховании именно для кредита.
В случае с ипотекой, которая берется зачастую на очень длительный срок, эксперты советуют все-таки не отказываться от страхования. Но оформить его можно не через банк, а самостоятельно в страховой компании.
Банки обычно выступают агентами страховых и берут за свои услуги комиссию. В результате полис у них грозит обойтись дороже, чем если заключать его напрямую со страховщиком. Нужно только удостовериться, что выбранная компания входит в список одобренных вашим банком.
Можно ли отказаться от уже купленной страховки?
Да, отказаться от страховки можно. Для этого предусмотрен так называемый период охлаждения — минимум 14 дней с момента заключения договора, но страховая может и увеличить этот срок. В зависимости от условий полиса в этот период можно вернуть либо всю сумму страховой премии, либо часть за вычетом тех дней, которые страховка уже покрыла.
Например, в договоре говорится, что полис начинает действовать только через три дня после подписания документа (это то, что называется временной франшизой). Тогда если вы захотите вернуть деньги в эти три дня, то сумму вернут полностью. Если вы созреете только через неделю, то вам вернут страховую премию за вычетом суммы, пропорционально покрывающей страховку четырех дней. После отказа от страховки деньги должны вернуть в течение семи дней.
Дмитрий Янин рассказал, что все чаще осведомленные заемщики именно так и поступают — оформляют кредит, соглашаясь на дополнительную страховку, а потом отказываются от нее в течение периода охлаждения.
А что банк может предпринять при отказе от страховки?
Если обязанность оформить страховку прописана в договоре, а заемщик игнорирует ее больше месяца, то банк может даже потребовать досрочно вернуть потребительский кредит. Но только если договор не предусматривает, что отказ от страховки позволяет повысить процентную ставку. Кредитные организации, как правило, уже давно прописывают это в своих документах.
Теперь закон закрепил, что они обязаны предоставить клиенту возможность взять кредит без оформления страховки, но с условием, что они могут увеличить ставку. При этом тот факт, что кредитор эту обязанность выполнил, должен подтверждаться в письменной форме. То есть, предлагая страховку при оформлении кредита, менеджеры банка должны отдельно сообщать клиенту, что он может ее и не покупать, но тогда и процент будет выше.
В КонфОП такой подход считают все-таки ценовой дискриминацией, заявил Дмитрий Янин.
Скрыть отказ от банка не выйдет: кредитные и страховые организации обмениваются информацией, если страховка как-то влияла на условие кредита или заключена с участием банка, объяснил Виктор Дубровин.
Ранее проблемы также нередко возникали при расторжении договоров коллективного страхования. Суть такой страховки в том, что договор заключается между страховой и банком, а последний уже присоединяет клиента к своей программе. В этом случае организации нередко отказывались возвращать средства страхователям. Впрочем, Верховный суд выступил на стороне заемщиков, приняв решение, что клиенты вправе вернуть себе все траты за подключение к коллективным программам страхования, в том числе и комиссию банка, если откажутся от страховки в течение все тех же 14 дней. Теперь закон также подтвердил это право.
Может ли банк прибавить цену страховки к самому кредиту?
Банк действительно может так поступить, но только с вашего согласия. По сути, это означает, что он дополнительно дает в долг еще и на оплату страховки. "По ряду кредитных программ у заемщиков есть возможность включить стоимость страховки в тело кредита. Поскольку в составе кредита не выделяется статья расходов именно на страхование, то начисление процентов производится на всю сумму в соответствии с правилами кредитования", — объяснил Александр Ефремов.
От такой страховки можно отказаться, но тогда и полис придется покупать самостоятельно. Или не покупать совсем и, вероятно, столкнуться с повышением процента по займу.
Можно ли отказаться от страховки по окончании периода охлаждения?
В принципе по закону отказаться практически от любой страховки можно когда угодно. Но, как правило, в таком случае вернуть страховую премию не получится, только если это отдельно не оговорено в договоре.
А какие страховки нельзя вернуть?
В ЦБ напоминают, что нельзя отказаться от:
- туристической страховки, которую вы купили для поездки в другую страну, чтобы оплатить возможные медицинские расходы;
- "Зеленой карты" — аналог ОСАГО, который нужно оформить, если собираетесь отправиться на собственном автомобиле за рубеж. Подробнее о том, в каких странах она может понадобиться, можно найти на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА);
- профессиональной страховки — та, которая требуется для работы по профессии, например нотариусам, аудиторам, перевозчикам и т.д.;
- медицинской страховки — если у вас нет российского гражданства, а полис вы купили, чтобы получить разрешение на работу или патент;
- обязательной страховки недвижимости при ипотечном кредитовании.
Но, кроме последней, никакие из этих страховок не связаны с оформлением займов.
Если погасить кредит досрочно, получится ли вернуть страховую премию?
Изменения в законодательстве как раз и нужны в том числе, чтобы избежать разночтений по этому вопросу. С точки зрения клиента, все очевидно: кредит закрыт, а значит, и страховаться перед банком больше не нужно. У страховых компаний была другая логика: риски повреждения недвижимости или проблем со здоровьем никуда не исчезают, так что страховка еще может понадобиться.
В результате клиентам приходилось через суд добиваться возврата средств. Теперь закон подтвердил: отказаться от страховки можно и при досрочном погашении займа. Важное условие — страховой договор должен быть заключен именно в "целях обеспечения исполнения обязательств заемщика" по кредиту. Он считается таким, либо если наличие страховки влияет на условия кредита, либо если страховую выплату получает банк, то есть он становится выгодоприобретателем.
А куда жаловаться, если банк навязал страховку?
"Если человек считает, что имело место "навязывание", то есть его сознательно ввели в заблуждение и оформили полис страхования против его воли, то необходимо для начала обратиться с заявлением в кредитную или страховую организацию. В нем изложить обоснования своего мнения и указать на необходимость прекращения договора. Но надо учитывать, что кредитная организация вправе провести разбирательства и учесть все обстоятельства, включая документы, которые человек подписывал, а также объяснения работавшего с ним менеджера", — отметил Виктор Дубровин.
Дмитрий Янин считает, что шансы через суд доказать навязывание очень маленькие, так как главным аргументом банка будет ваша добровольно поставленная подпись под договором страхования. Выход — или не оформлять страховку вообще, или вовремя отказываться от нее.
Тем не менее если вы считаете, что банк навязал вам ненужную услугу, то жаловаться можно в ЦБ или Роспотребнадзор.
Кстати, сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который предусматривает штрафы для кредитных организаций за навязывание дополнительных услуг — не только страховых, но и любых других. Финансовые организации пытаются заменить штрафы таким же периодом охлаждения, как тот, что действует для страховщиков. В каком виде закон будет принят, узнаем в осеннюю сессию.
А если у вас возникли разногласия уже непосредственно со страховой компанией, например по размеру или срокам выплат, то для начала нужно обратиться к финансовому омбудсмену. Здесь мы подробнее рассказывали, чем он поможет.
Арина Раксина