В Думу внесли законопроект об основах регулирования маркетплейсов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Федот Тумусов ("Справедливая Россия") внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, устанавливающий правовые основы регулирования маркетплейсов. Текст документа во вторник размещен в думской электронной базе данных.

Согласно инициативе, маркетплейсом является "программное обеспечение, которое позволяет реализовывать другое программное обеспечение". Также в правовое поле вводится понятие стороннего маркетплейса, которым признается "маркетплейс, принадлежащий лицу, которое не является владельцем операционной системы".

Законопроект ограничивает комиссию маркетплейсов - максимум 20% от цены продажи (без НДС) на соответствующей электронной площадке. При этом треть из этих 20% правобладатель или владелец маркетплейса каждый квартал должен перечислять в "специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий", предлагает Тумусов. Порядок создания и организации работы такого фонда устанавливается Минэкономразвития, говорится в тексте проекта закона.

Кроме того, парламентарий выступает за установление административных штрафов в размере 10% от выручки на территории РФ за ограничение или запрет на установку стороннего маркетплейса или программного обеспечения, а также за нарушение сроков по перечислению средств в специальный фонд. За невыполнение обязанности по публикации отчета о продажах в России, полагает депутат, взыскания должны составлять 0,1% от мировой выручки маркетплейса, которая обнародуется в СМИ.

"Данный законопроект направлен на устранение перекоса, создавшегося из-за неуплаты налога на прибыль владельцами маркетплейсов по месту получения выручки", - обосновывает свою инициативу автор. "Данный закон также уменьшит кадровый голод из-за отъезда кадров в сфере компьютерных технологий за границу", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.