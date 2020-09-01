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Бывший генподрядчик "Газпрома" подал иск к компании на 885 млн рублей

Суть исковых требований "Стройгазмонтажа" пока не разглашается

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял исковое заявление "Стройгазмонтажа" к "Газпрому" и "Газпром инвесту" на 884,733 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Суть исковых требований пока не разглашается.

"Стройгазмонтаж" создал в 2008 году бизнесмен Аркадий Ротенберг, выкупив у газовой монополии несколько строительных "дочек". В 2014 году "Стройгазмонтаж" стал крупнейшим подрядчиком "Газпрома" с годовой выручкой в 225 млрд рублей. В том же году Ротенберг стал единственным владельцем компании.

В ноябре 2019 года Ротенберг закрыл сделку по продаже "Стройгазмонтажа", суммы не разглашались. Позднее в системе СПАРК появилась информация о том, что компания будет реорганизована из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество.

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