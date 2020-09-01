Путин: пандемия показала, что РФ - государство с технологиями, а не "страна-бензоколонка"

НОВО-ОГАРЕВО, 1 сентября. /ТАСС/. Пандемия COVID-19 показала, что Россия является государством с передовыми технологиями, а не просто "страной-бензоколонкой", как ее часто пытаются представить. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока "Помнить - значит знать", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отвечая на вопрос одной из школьниц о дистанционном образовании.

"Что касается дистанционного обучения. Прежде всего, хочу обратить внимание на то, что нам в целом по всей стране, и в школах в значительной степени, и в высших, средних учебных заведениях, удалось это сделать. Это говорит о том, что у нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс и быть готовой к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии", - сказал Путин.

"То есть технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много, над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня", - подчеркнул президент.

Развитие технологий

Темпы развития технологий нарастают в мире, оказывая влияние на самые разные жизненные сферы, отметил президент.

"Вы растете, взрослеете, и все это происходит в стремительно меняющемся мире, где бурно развиваются технологии, оказывающие влияние на самые разные сферы нашей жизни, где новые научные достижения сегодня позволяют делать то, что еще вчера казалось абсолютной фантастикой. И важно, что темпы этих изменений огромны, и они будут только возрастать", - сказал глава государства школьникам.

По его словам, мир, и сейчас непростой, становится все более и более сложным. Он добавил, что "никто сегодня со стопроцентной уверенностью не может сказать, какие предметы будут изучать в старших классах нынешние первоклассники, какие навыки и специальности будут наиболее востребованы в 2030-х годах".

"Вы, как и взрослые вместе с вами, мы все идем абсолютно неизведанной дорогой. Впрочем, так было, наверное, всегда, но темпы нынешних изменений нарастают, - подчеркнул Путин. - Но каким бы быстрым ни был темп изменений, есть вещи, которые останутся незыблемыми и будут прочной моральной основой, надежным ориентиром, который всегда поможет найти правильный путь в жизни".

Глава государства пояснил, что "это, прежде всего, наша история, уважение к истории страны, наша культура, давшая нам и всему человечеству плеяду блистательных имен, огромное количество шедевров, это наши традиции, наша общая память, неразрывно связывающая нас с предками".