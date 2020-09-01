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Кризис в Белоруссии

Минск может договориться с Москвой о переориентации грузопотока из портов Прибалтики

Однако, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, это будет не очень выгодно для Минска

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Белоруссия может договориться с Россией о переориентации своего грузопотока из портов стран Балтии, хотя это будет для Минска не очень выгодно. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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"Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, это дороже будет для Беларуси (переориентировать свои грузы с балтийских портов на Россию - прим. ТАСС). Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, странам Балтии необходимо быть аккуратнее с Белоруссией, потому что их народы могут воспринять такое отношение к соседней республике неоднозначно. "Пусть они объяснят своим людям, как они так реформировали страну, что у них осталось меньше половины населения от того, что было в советские времена. Поэтому они пусть поаккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется", - убежден Лукашенко.

Ранее страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц. Пятилетний запрет на въезд установлен для Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур.

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