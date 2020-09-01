Минск может договориться с Москвой о переориентации грузопотока из портов Прибалтики

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Белоруссия может договориться с Россией о переориентации своего грузопотока из портов стран Балтии, хотя это будет для Минска не очень выгодно. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, это дороже будет для Беларуси (переориентировать свои грузы с балтийских портов на Россию - прим. ТАСС). Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, странам Балтии необходимо быть аккуратнее с Белоруссией, потому что их народы могут воспринять такое отношение к соседней республике неоднозначно. "Пусть они объяснят своим людям, как они так реформировали страну, что у них осталось меньше половины населения от того, что было в советские времена. Поэтому они пусть поаккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется", - убежден Лукашенко.

Ранее страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц. Пятилетний запрет на въезд установлен для Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур.