В Москве создан совет по внедрению стандарта подготовки кадров в промышленности

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о создании в столице координационного совета по внедрению стандарта подготовки кадров в промышленности. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства города.

"В Москве создан координационный совет по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Новый экспертно-консультационный орган правительства Москвы будет координировать подготовку высококвалифицированных кадров в промышленной сфере, включая разработку профильных стратегий и программ", - говорится в сообщении.

Председателем совета назначен заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, а обеспечение деятельности возложено на департамент инвестиционной и промышленной политики города.

"Координационный совет создан в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)" и правительством Москвы", - уточняется в сообщении.