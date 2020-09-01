Kia запустила в России продажи нового седана бизнес-класса К5

МОСКВА, 1 сентября./ТАСС/. Продажи нового седана бизнес-класса Kia модели К5 стартовали в России 1 сентября, говорится в сообщении компании.

"С 1 сентября 2020 года во всех официальных дилерских центрах Kia на территории Российской Федерации стартовали продажи нового седана бизнес-класса сегмента "D" Kia K5", - отмечается в сообщении автопроизводителя.

Kia K5 получил полностью новый интерьер. Модель производится с двумя бензиновыми двигателями и автоматическими трансмиссиями, с приводом на переднюю ось. Всего для К5 предусмотрено 10 комплектаций.

Серийное производство нового седана было запущено в июле этого года на калининградском заводе "Автотор".