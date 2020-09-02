{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Онлайн

Сессия "Автоматизация пищевой промышленности" в рамках форума "Иннопром". Видеотрансляция

Участники мероприятия, в частности, обсуждают готовность отрасли к технологическому обновлению, а также какие решения помогают увеличить эффективность производства

ТАСС/"Иннопром"

В рамках форума "Иннопром онлайн" проходит сессия "Автоматизация пищевой промышленности. Технологии для стимулирования взрывного роста отрасли". 

Участники мероприятия, в частности, обсуждают готовность отрасли к технологическому обновлению, предпосылки и цели модернизации, какие решения помогают увеличить эффективность производства, а также оценивают международный и российский опыт в том, что необходимо крупным и средним предприятиям.

В мероприятии принимают участие директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Мария Елкина, начальник отдела машиностроения для пищевых и перерабатывающих производств Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Светлана Проданова, генеральный директор АО "СМАК" Владилен Фуфаров, директор по развитию Omron Россия Алексей Бунеев, директор ассоциации "Росспецмаш" Алла Елизарова. 

Модератор дискуссии - директор деловой программы "Иннопром" Антон Атрашкин. 

Новые сообщения ↑
Теги
РоссияИннопром онлайн 2020
Индекс промпроизводства Чечни за семь месяцев вырос на 7,5%
В республике выросла добыча полезных ископаемых на 4,8%
Читать полностью