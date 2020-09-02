Сессия "Автоматизация пищевой промышленности" в рамках форума "Иннопром". Видеотрансляция

ТАСС/"Иннопром"

В рамках форума "Иннопром онлайн" проходит сессия "Автоматизация пищевой промышленности. Технологии для стимулирования взрывного роста отрасли".

Участники мероприятия, в частности, обсуждают готовность отрасли к технологическому обновлению, предпосылки и цели модернизации, какие решения помогают увеличить эффективность производства, а также оценивают международный и российский опыт в том, что необходимо крупным и средним предприятиям.

В мероприятии принимают участие директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Мария Елкина, начальник отдела машиностроения для пищевых и перерабатывающих производств Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Светлана Проданова, генеральный директор АО "СМАК" Владилен Фуфаров, директор по развитию Omron Россия Алексей Бунеев, директор ассоциации "Росспецмаш" Алла Елизарова.

Модератор дискуссии - директор деловой программы "Иннопром" Антон Атрашкин.