Власти Ямала выделили 126 млн руб. на обеспечение занятостью жителей региона до конца года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выделили 126 млн рублей на обеспечение занятостью жителей региона, потерявших работу в период пандемии коронавируса, до конца 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в департаменте занятости ЯНАО.

Ранее в департаменте сообщили ТАСС, что количество безработных граждан на Ямале за период пандемии коронавируса выросло в три раза. Там отметили, что уровень регистрируемой безработицы на конец августа составляет 2,21% от численности экономически активного населения - это порядка 7 тыс. человек.

"С мая текущего года в Ямало-Ненецком автономном округе реализуются дополнительные мероприятия на рынке труда. <…> Данные мероприятия позволят дополнительно обеспечить занятость порядка 2 тыс. жителей автономного округа. На эти цели из регионального бюджета предусмотрено 126 млн. рублей", - сообщили в департаменте, уточнив, что средства рассчитаны до конца года.

Там уточнили, что на Ямале работают организация временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, безработных и ищущих работу граждан. В рамках мероприятия предусмотрено возмещение работодателям в течение 2 месяцев расходов по оплате труда, но не более 31,5 тыс. рублей. "Для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрена единовременная финансовая поддержка в размере 123 тыс. рублей на создание рабочего места для трудоустройства безработных и ищущих работу граждан", - добавили в департаменте.

По данным оперативного штаба ЯНАО, в регионе зафиксировано 13 457 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 9 989 случай зарегистрирован в населенных пунктах региона, еще 3 468 случая - на месторождениях. За все время вылечились 13 003 человека, 90 умерли.