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Россия разрабатывает систему спутников для широкополосного доступа в интернет

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, будущее - за широкополосной связью

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Россия разрабатывает систему низкоорбитальных спутников связи, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет, сообщил во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече со студентами Кубанского государственного университета.

"Сейчас очень актуально в мире, и у нас активно работают над этим - система группировки низкоорбитальных спутников для организации широкополосной связи интернет", - сказал Мишустин.

Вопрос о новых технологиях поднял на встрече учащийся Иван Печерский, он в составе группы молодых разработчиков Кубанского университета занимается разработкой космических систем.

"Третий год занимаемся космическими исследованиями. С нашей командой мы занимаемся разработкой спутников, один из перспективных проектов уже прошел через испытания", - отметил Печерский.

В ответ премьер подчеркнул, что это "очень серьезное и перспективное направление".

"Будущее - за широкополосной связью. Поэтому было бы здорово, если вы свои знания сосредоточите в эту сторону. Планируется большая федеральная программа", - отметил Мишустин.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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