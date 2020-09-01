Главой Минсельхоза Пензенской области стал Роман Калентьев

ПЕНЗА, 1 сентября. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назначил на должность министра сельского хозяйства региона Романа Калентьева, занимавшего пост гендиректора Каменского пищекомбината. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правительства области.

Предшественника Калентьева на должности главы Минсельхоза региона Андрея Бурлакова уволили в июле в связи с утратой доверия. Бурлаков является фигурантом уголовного дела о мошенничестве с бюджетными средствами и находится под арестом.

"В соответствии с распоряжением [губернатора], Роман Калентьев назначен на должность министра сельского хозяйства Пензенской области с 1 сентября 2020 года", - отмечается в сообщении.

Роман Калентьев родился в 1976 году в Пензе, в 1998 году окончил Пензенскую государственную архитектурно-строительную академию. В 2011-2016 годах являлся гендиректором ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" и ООО "Молком", с октября 2019 года по апрель 2020 года был гендиректором Каменского пищекомбината в Пензе.