Москва и Минск начали техническую проработку рефинансирования долга Белоруссии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министерства финансов России и Белоруссии начинают отработку на техническом уровне рефинансирования долга Белоруссии перед РФ, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы ведем переговоры на уровне министерств финансов, и наши руководители об этом тоже вели переговоры, поэтому сейчас будем отрабатывать уже на техническом уровне условия этого кредита и объемы", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, поступал ли уже от Белоруссии запрос на реструктуризацию долга.

"Будем работать с нашими партнерами белорусскими по кредиту", - добавил он.

В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия проведет с РФ переговоры о рефинансировании $1 млрд долга.

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов ранее говорил, что всего в 2020 году страна должна выплатить около $3,6 млрд по валютному госдолгу, из них $2 млрд уже выплачены. По данным Минфина республики, по состоянию на июль 2020 года внешний долг Белоруссии составил $18 млрд.