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Белоруссия и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения

Стороны согласуют подходы с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Белоруссии
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения. Об этом во вторник сообщило агентство БелТА.

"Представители двух стран договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Беларуси", - цитирует агентство пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии по итогам переговоров в Москве.

Теги
БелоруссияРоссия
Пандемия COVID-19
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