МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения. Об этом во вторник сообщило агентство БелТА.

"Представители двух стран договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Беларуси", - цитирует агентство пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии по итогам переговоров в Москве.