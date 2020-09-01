Кабмин поручил утвердить план развития сквозной цифровой технологии к 30 ноября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания по развитию сквозной цифровой технологии "Новые производственные технологии" и квантовых вычислений поручил участникам проекта - Росатому и Ростеху - утвердить его дорожную карту до 30 ноября 2020 года. Об этом говорится в сообщении Росатома.

Как сообщалось, 27 августа между правительством РФ, Росатомом и Ростехом было подписано соглашение о намерениях по развитию сквозной цифровой технологии "Новые производственные технологии" в целях реализации федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика".

В Сарове под председательством вице-премьера Чернышенко состоялось совещание по развитию сквозной цифровой технологии "Новые производственные технологии" и квантовых вычислений, где обсуждались основные механизмы реализации соглашения и подходы к исполнению дорожной карты развития сквозной цифровой технологии.

"По итогам встречи была согласована целевая схема взаимодействия участников реализации дорожной карты по развитию НПТ ("Новые производственные технологии" - прим. ТАСС), предложенная Росатомом. Также в целях эффективной реализации утвержденной ранее дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" было принято решение создать исполнительный комитет для оперативной координации направления "Квантовые коммуникации", - отмечает Росатом.