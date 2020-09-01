Мишустин поручит проработать грантовую поддержку инженерных центров при вузах

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что даст поручение Миноборнауки, Минфину и Минэкономразвития России проработать варианты грантовой поддержки инженерных центров, создаваемых при высших учебных заведениях. Об этом он сообщил во вторник на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в Кубанском государственном университете (КубГУ).

На встрече в Краснодаре один из молодых ученых обратился к премьер-министру с инициативой поддержать проект по созданию производственного центра программы для школьников и студентов в области космоса "Дежурный по планете" в Краснодарском крае. По словам ученого, речь идет о 15-20 млн рублей, которые необходимы для создания здания лаборатории, в то время как все необходимое оборудование для ее оснащения уже есть. Создание такого центра, отметил участник беседы, позволит объединить в себе две площадки - образовательную и производственную.

"Спасибо за идеи. У нас, на самом деле, очень много программ действует и грантовой поддержки, в том числе, для такого вида центров, если нет пересечений, мы поддержим. Нужно посмотреть внимательно, какие из инструментов мы можем использовать, чтобы помочь, в том числе и тем разработкам, о которых вы говорили. Но обязательно я это поручу Миноборнауки, Минэкономразвития и Министерству финансов, если нет пересечений - поддержим", - сказал Мишустин.

При этом глава правительства отметил, что в данном случае большую роль может сыграть и поддержка на региональном уровне. "Но я бы здесь считал очень важной роль губернатора, потому что в принципе на субъектовом уровне эта поддержка может быть оказана, тем более таким идеям, которые в будущем принесут, в том числе и доход университету, региону. И здесь, Вениамин Иванович (Кондратьев - губернатор Краснодарского края - прим. ТАСС), я думаю, слышит нас и посмотрит, что можно сделать на региональном уровне. Спасибо за предложение", - заключил Мишустин.