Операторам могут возместить затраты на "Доступный интернет" за счет рекламы

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Операторам могут возместить затраты на мобильный трафик для программы "Доступного интернета" за счет рекламы, размещаемой во время перехода на социально значимые ресурсы. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время выступления на мероприятии "Диалог на равных". Оно прошло во вторник с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" в рамках шестой смены "Цифровая экономика".

"Сейчас идет эксперимент, чтобы мобильные операторы не тарифицировали социально значимые сервисы, самый большой вопрос - какие. Мы сейчас тестируем и прорабатываем подходы, которые позволят часть сервисов, включая даже тяжелый видеотрафик, сделать для всех жителей страны бесплатным. <...> Но мы должны быть честными - это не нравится телеком-операторам, поэтому нельзя, чтобы мы просто это "нахлобучили", поэтому придется думать, как это можно компенсировать. Наверное, это может создать какие-то неудобства для пользователей, например будет лендинг, который будет маршрутизировать с бесплатного интернета на платный, там может появиться реклама", - сказал он, уточнив, что правительство сейчас прорабатывает механизм для соблюдения баланса интересов по данному вопросу.

Эксперимент Минкомсвязи проходит с 1 апреля, в рамках него крупнейшие российские операторы - "Ростелеком", МТС, "Билайн", "Мегафон", "Эр-Телеком Холдинг", а также виртуальные мобильные и региональные операторы будут до конца года предоставлять своим абонентам доступ к почти 400 сайтам даже при нулевом балансе на счету клиента. В список сайтов вошли сервисы "Яндекса", Mail.ru Group (соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники"), а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.