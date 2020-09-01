Мишустин считает, что IT-кластер должен развиваться экстерриториально

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не считает необходимым создавать особую экономическую зону для развития IT-кластера. Такое мнение он высказал во вторник на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре, комментируя предложение одного из участников сделать на территории Краснодарского края особую экономическую зону с тем, чтобы в дальнейшем развивать ее как международный IT-кластер.

"Идеи, которые президент поддержал, и мы высказали по налоговому маневру в сфере IT, это как раз для того, чтобы не создавать особые зоны. У нас экстерриториально развиваются информационные технологии", - сказал он. Мишустин подчеркнул, что Россия предприняла уникальные шаги с точки зрения изменения законодательства, установив трехпроцентный налог на прибыль для IT-индустрии. Премьер также упомянул снижение страховых взносов, что позволяет минимизировать налоги на труд, которые "мешали конкурировать отечественному бизнесу с соответствующими компаниями из других юрисдикций".

"Мне кажется, сегодня не мешает ничего создавать такие технологии, выходить на рынок. Посредством информационно-коммуникационных технологий это не сложно. Сегодня интернет барьеры сминает. Ни для финансовых средств, ни для технологической основы, ни для перевода языка сегодня барьеров нет", - отметил глава правительства. Именно поэтому, по его мнению, так важно развивать экстерриториальные центры.

В качестве примера концентрации таких передовых технологий Мишустин назвал центр "Сириус". "Я знаю, сам его (центр) посещал, там проводится много конференций, различных идей", - сказал он. По оценке Мишистина, "Сириус" является "совершенно замечательным" кластером, где на базе олимпийских объектов развивается, в том числе и информационно-технологическое направление.

Набор на IT-специальности

Набор в высшие учебные заведения на IT-специальности к 2024 году увеличится до 120 тысяч человек, заявил Мишустин.

"В программе "Цифровая экономика" у нас заложено серьезное значительное увеличение приема на IT-специальности в течение четырех лет. Сейчас примерно 50 тыс. человек обучается, а через буквально четыре года мы планируем такой набор делать на 120 тысяч человек", - сказал Мишустин в ходе встречи с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре.

Он отметил, что сейчас в цифровом мире важно обладать базовыми знаниями и владеть информационно-технологическими основами.

"Данные - неисчерпаемый ресурс, мы говорим об этом часто, нефть, газ, платина XXI века", - подчеркнул Мишустин.

Цифровизация сельского хозяйства

Цифровизация применяется в российском сельском хозяйстве недостаточно активно, считает Мишустин.

"Без сомнения, цифровизация и самые современные технологи - это все на повестке дня. Если говорить о личном отношении, считаю, недостаточно еще это применяется, несмотря на совершенно замечательные успехи, которые есть в аграрном секторе", - сказал он.

Вместе с тем премьер отметил, что правительство прилагает большие усилия на этом направлении.

"Сегодня одним из ключевых направлений работы в рамках проекта "Цифровое сельское хозяйство" является создание единой цифровой платформы на основе данных, на которых будет вестись управление государственным сельским хозяйством", - сказал премьер.

Он также отметил, что Минсельхоз переносит в электронный вид все меры господдержки сельхозпроизводителей.

"То, что очень важно - это то, что льготный кредит по ставке 5% сегодня может быть доступен только тогда, когда сельхозпроизводитель готов внедрять самые современные цифровые методы работы", - добавил Мишустин.