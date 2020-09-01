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СМИ: пассажиропоток аэропорта Феникс на Хайнане за лето превысил 3 млн человек

По последним данным, в августе объем пассажироперевозок превысил аналогичный показатель прошлого года на 1,6%

САНЬЯ /Китай/, 1 сентября. /ТАСС/. Число пассажиров, воспользовавшихся летом текущего года услугами международного аэропорта Феникс, расположенного в городе Санья южной китайской провинции Хайнань, превысило 3 млн. Как сообщает газета "Хайнань жибао", за данный период времени эта воздушная гавань обслужила более 19,8 тыс. рейсов.

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По данным на 29 августа, с начала лета количество рейсов, выполненных через аэропрот Феникс, увеличилось на 2,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. С июня поток людей, совершивших перелет через этот воздушный порт, уменьшился на 2% в годовом исчислении, восстановившись почти до прошлогоднего уровня этого сезона. При этом, по последним данным, в августе объем пассажироперевозок превысил аналогичный показатель прошлого года на 1,6%. В среднем Феникс ежедневно обслуживал порядка 350 внутренних рейсов и 54 тыс. человек.

За последние два месяца на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в Китае аэропорт Феникс запустил семь внутренних маршрутов. Речь идет о прямом рейсе Санья-Янчжоу, соединившем Хайнань с восточной провинцией Цзянсу, а также транзитных рейсах, направляющихся с тропического острова в северо-восточный регион КНР: Санья-Ганьчжоу-Харбин, Санья-Наньтун-Шэньян, Санья-Ухань-Шэньян, Санья-Лучжоу-Шэньян, Санья-Сянъян-Тяньцзинь, Санья-Ичан-Тяньцзинь.

Быстрое восстановление пострадавшего из-за пандемии коронавируса авиасообщения до прежнего уровня связано с целым рядом факторов, в числе которых, в частности, улучшение эпидемиологической ситуации, повышение квоты для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли острова, снятие запрета на групповые туристические поездки и активная реализация программы по построению на Хайнане свободного торгового порта.

Согласно официальной статистике, в 2019 году Феникс принял 123,2 тыс. рейсов, что на 1,5% больше, чем годом ранее, и обслужил рекордные 20,1 млн пассажиров (увеличение на 0,6%). За 12 месяцев аэропорт также обеспечил транспортировку 99,7 тыс. тонн различных грузов (рост на 4,9%). Через воздушную гавань Санья осуществляются регулярные перевозки людей и грузов в 98 городов (в том числе 36 населенных пунктов других стран) по более 150 маршрутам, из них 41 - международный.

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