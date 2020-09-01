Кубань получит 11,6 млрд рублей на компенсацию выпавших из-за пандемии доходов бюджета

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Краснодарский край получит из федерального бюджета в качестве компенсации выпадающих доходов 11,6 млрд рублей, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев во вторник на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Хочу поблагодарить за компенсацию недополученных доходов в бюджет. Компенсация из федерального бюджета в объеме 11,6 млрд рублей. Это достаточно большой объем финансирования", - сказал Кондратьев Мишустину.

Он подчеркнул, что эта поддержка "позволит сохранить реализацию многих социально-экономических программ в крае".