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Кубань получит 11,6 млрд рублей на компенсацию выпавших из-за пандемии доходов бюджета

Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что средства позволят сохранить реализацию многих социально-экономических программ

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Краснодарский край получит из федерального бюджета в качестве компенсации выпадающих доходов 11,6 млрд рублей, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев во вторник на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Хочу поблагодарить за компенсацию недополученных доходов в бюджет. Компенсация из федерального бюджета в объеме 11,6 млрд рублей. Это достаточно большой объем финансирования", - сказал Кондратьев Мишустину.

Он подчеркнул, что эта поддержка "позволит сохранить реализацию многих социально-экономических программ в крае".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайПандемия COVID-19
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