Около 2 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту за лето

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Автотрафик по Крымскому мосту за три летних месяца 2020 года составил почти 2 млн автомобилей. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Росавтодора.

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"Почти 2 млн автомобилей воспользовались транспортным переходом через Керченский пролив за три летних месяца, в том числе почти 200 тыс. грузовиков и 14 тыс. автобусов. В августе, в пик сезона отпусков, по мосту проехали почти миллион транспортных средств. 15 августа трафик составил 36 393 автомобиля, а абсолютный рекорд достигнут 16 августа - 37 374 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшее количество автомобилей отправилось в Крым 3 августа: 21 410, в обратном направлении - 21 августа: 20 602 за сутки. "Всего в августе в направлении полуострова проехали более 470 тыс. машин, в обратном - около 500 тыс. Среднесуточная интенсивность движения составила более 31,3 тыс. транспортных средств", - добавили в Росавтодоре.

По статистике прошлых лет, в сентябре интенсивность движения по Крымскому мосту может сохраниться на высоком уровне, отметили в ведомстве.

"В целом с начала работы автодорожной части моста (с 16 мая 2018 года) по нему проехали около 11,5 млн машин. Его эксплуатация идет в штатном режиме. За бесперебойное функционирование мостового перехода отвечают более 100 сотрудников. Параллельно ведется технический надзор за состоянием опор и пролетных строений с помощью приборов и датчиков. Вся информация поступает в Центр управления производством Крымского моста", - говорится в пресс-релизе.