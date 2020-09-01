"Газпром нефть" начала промышленную разработку нефтяных оторочек двух месторождений в ЯНАО

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Газпромнефть-Заполярье" (дочернее общество "Газпром нефти") запустило нефтедобывающую инфраструктуру удаленных месторождений в ЯНАО - Ен-Яхинского и Песцового. Оборудование, в том числе мобильные установки подготовки нефти, было доставлено в заводской готовности, что позволило в два раза сократить срок запуска промышленной эксплуатации месторождений, сообщает компания.

"При обустройстве промысла предприятие задействовало мобильные системы добычи и подготовки нефти. Готовые к эксплуатации установки позволили на раннем этапе отказаться от капитального строительства и вдвое ускорили сроки начала промышленной разработки нефтяной части месторождений", - отмечает компания.

Использование мобильных решений позволило минимизировать объем и сроки строительно-монтажных работ на удаленных и заболоченных территориях.

"Весь комплекс работ от доставки оборудования до пуско-наладочных процедур занял три месяца. Капитальное строительство аналогичных производственных объектов заняло бы больше года", - подчеркнули в компании.

Пиковый уровень добычи на обоих месторождениях будет достигнут в 2022 году и составит 2 млн т жидких углеводородов в год.

О мобильных решениях

"Газпром нефть" применяет мобильные установки подготовки нефти также для освоения Ямбургского и Тазовского нефтегазоконденсатных месторождений в ЯНАО и разработки нефтяной оторочки Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии.

"Современные технологии являются ключом к самым сложным и удаленным месторождениям. Они помогают нам добиваться максимальной эффективности на каждом из этапов работ - от создания инфраструктуры до начала ее промышленной эксплуатации. Мобильные решения минимизируют период от выхода на участок до начала добычи и позволяют получить дополнительную информацию, что является одним из важнейших факторов формирования эффективности проектов", - сказал глава дирекции по крупным проектам "Газпром нефти", генеральный директор "Газпромнефть-Развития" Айдар Сарваров.

"Использование мобильной инфраструктуры позволило нам значительно сократить сроки обустройства месторождений и получать готовую продукцию на начальных стадиях эксплуатации Песцового и Ен-Яхинского месторождений. Данный подход доказывает свою эффективность при разработке небольших месторождений. Мы тиражируем этот опыт и в следующем году планируем запустить мобильную установку подготовки нефти на Западно-Таркосалинском месторождении", - добавил генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.

Мобильные решения были разработаны совместной группой из подразделений "Газпром нефти", "Газпромнефть-Развития" и Научно-технического центра компании. Они внедряются на объектах "Газпром нефти" с 2017 года.