Кабмин рассмотрит включение в туристический нацпроект обновление инфраструктуры курортов

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ рассмотрит предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева включить в разрабатываемый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" финансирование модернизации инфраструктуры в курортных городах России, в том числе коммунальной.

"Очень важно то, что вы сказали, без сомнения, развивать инфраструктуру и внутренний туризм, и, конечно, Краснодарский край, - это одна из самых важных здравниц России, и, без сомнения, ваши предложения все интересны, я по приезде обсужу их с Дмитрием Николаевичем Чернышенко, вице-премьером, который сейчас аккумулирует все предложения по формированию еще одного направления в наших национальных проектах, - это направление туризм. И буквально в ближайшее время, я думаю, что мы посмотрим на все то, что вы предлагаете. Попросил бы вас это оформить, направить в правительство, рассмотрим, чем можем поможем обязательно", - сказал Мишустин.

На встрече с премьером Кондратьев обратил внимание на необходимость развития инфраструктуры в курортных городах края, которая, по его словам, зачастую изношена и подвержена неполадкам. "Я хочу сейчас акцентировать [внимание] на инфраструктуре, именно инфраструктуре наших курортов, потому что, конечно, коммуникации они еще с 1970-80-х годов [эксплуатируются], и сегодня износ канализационной сети [составляет] где-то 70-80% фактически. Поэтому пик сегодня сезона, мы имеем перебои с энергоснабжением в наших курортных городах, яркий пример - Геленджик, в том числе ливневыми стоками и очистными стоками", - сказал он.

При этом глава региона отметил, что в данном случае своевременная модернизация инфаструктуры обойдется дешевле, чем ее полная замена через некоторое время. "Если возможно, заложить средства [в нацпроекте] на модернизацию курортной инфраструктуры, потому что это крайне необходимо, потому что рано или поздно это дело будет нужно модернизировать, или даже создавать новую, потому что, если мы будем откладывать, <…> это обойдется еще дороже, <…> могут пострадать наши курорты, это недопустимо", - сказал Кондратьев.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщила ТАСС, что ведомство ведет работу над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" и надеется, что документ примут до конца года.

Краснодарский край является основным курортным регионом России. В 2019 году турпоток в Краснодарский край составил около 17,3 млн человек, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева ранее сообщала ТАСС, что в текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.