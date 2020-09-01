Мишустин заявил, что больше трети зарегистрированных самозанятых раньше не платили налоги

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Более трети самозанятых, работающих в рамках специального налогового режима, до этого налогов со своей деятельности не платили вовсе. Об этом во вторник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре.

"Примерно 37% людей, которые пришли в самозанятые, до этого вообще никаких налогов не платили и не видна была их деятельность", - сказал Мишустин. Премьер подчеркнул, что специальный режим для самозанятых не является дополнительным налогом. "Очень многие почему-то восприняли, что это какой-то новый налог. Нет, это снижение налоговой ставки с 13% <...> до 4%, когда вы взаимодействуете с физическими лицами, и 6% - с юридическими лицами", - сказал Мишустин.

Он рассказал, что еще во главе Федеральной налоговой службы (ФНС) докладывал президенту РФ Владимиру Путину об этой идее, и глава государства поверил в возможности такого налогового режима. "Мне кажется, важно, <...> чтобы как можно больше людей не прятались, чтобы не иметь каких-то проблем иного свойства с законом, а нормально пришли в этот [налоговый] режим", - подчеркнул Мишустин. Премьер отметил также удобный интерфейс приложения для самозанятых, который "позволяет не тратить время на изнурительное общение с госорганами, с представителями власти, а заниматься своим бизнесом". "Встроенность государства в экосистему человека, чтобы [ему] не мешать, мне кажется, дает совершенно уникальные возможности", - сказал глава правительства.

Отвечая на вопрос о возможности поднять максимальную планку дохода для самозанятых, которая сейчас установлена на уровне 2,4 млн рублей в год, Мишустин заметил, что только 0,73% самозанятых в настоящее время получают больше 2 млн рублей.

О налоге для самозанятых

Эксперимент по уплате налога на профессиональный доход самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года. Специальный налоговый режим дает возможность вести деятельность без всякой отчетности и визитов в налоговые органы, просто зарегистрировавшись в мобильном приложении "Мой налог".

Плательщиками налога на профессиональный доход могут быть граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно и получают доход не более 2,4 млн рублей в год. Ставка налога составляет 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями.

Всем впервые зарегистрировавшимся в мобильном приложении самозанятым предоставляется налоговый вычет в 10 тыс. рублей.

По данным ФНС, в качестве самозанятых уже зарегистрировалось более 1 млн человек. Если в начале 2020 года количество регистраций в день составляло около 2,3 тыс., то сейчас, с учетом расширения географии эксперимента до 79 регионов, ежедневно регистрируются более 3,5 тыс. человек.