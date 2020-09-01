Росатом создал цифровую систему управления конфигурацией АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Специалисты дирекции цифровизации ИК "АСЭ" (инжиниринговый дивизион Росатома) создали цифровую систему управления конфигурацией АЭС "Ханхикиви-1" на стадии проектирования (этап Basic Design). Об этом говорится в сообщении Росатома.

Система создана на платформе Multi-D IMS - ядре технологии Multi-D дивизиона. Она фиксирует все изменения в проектной документации.

"Важно, что эта система показывает все корректировки в проектной документации, которые должны быть сделаны после внесения каждого изменения. Все это позволит повысить эффективность управления изменениями и несоответствиями, а также верифицировать документацию по изменениям и отклонениям в ходе проектирования, лицензирования и строительства станции", - отмечает госкорпорация.

Впервые цифровая система управления конфигурацией была применена при строительстве третьего блока Ростовской АЭС. Модифицированный вариант этой системы используется в проекте Белорусской АЭС. Версия для АЭС "Ханхикиви-1" была разработана под требования STUK (финский регулятор), ее отличает от предыдущих версий увеличенный объем данных вследствие большей детализации.

Доступ к системе управления конфигурацией АЭС "Ханхикиви-1" имеют специалисты "Атомпроект" (генпроектировщик, входит в инжиниринговый дивизион Росатома), сотрудники управляющей компании RAOS Project Oy (генподрядчик), компании-заказчика Fennovoima Oy и регулирующего органа Финляндии (STUK).

О станции

Контракт на строительство АЭС "Ханхикиви - 1" компания "Русатом оверсиз" (входит в "Росатом") и финская Fennovoima подписали в конце декабря 2013 г. В апреле 2016 г. первый замглавы российской госкорпорации Кирилл Комаров сообщал, что ввод в эксплуатацию АЭС в Финляндии ожидается в 2024 г. Но процесс выдачи лицензии финским регулятором на начало строительных работ затянулся.

Сообщалось, что процесс получения лицензии затягивается по причине того, что предоставление требуемой финскими властями для лицензии документации продвигается медленнее, чем планировалось. Завершить процесс лицензирования АЭС сначала рассчитывали в 2018 г., затем в 2019 г.