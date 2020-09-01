Число проектов с господдержкой на Дальнем Востоке превысило 2,5 тыс.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Количество инвестиционных проектов, которые реализуются на Дальнем Востоке с помощью разработанных Минвостокразвития мер государственной поддержки, превысило показатель в 2,5 тыс., а общий объем инвестиций по ним приближается к 5 трлн рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба министерства.

"На сегодняшний день всего на территории Дальневосточного федерального округа 2 507 инвестиционных проектов, которым предоставляются меры государственной поддержки, разработанные Минвостокразвития России. Объем инвестиций по заключенным соглашениям составляет 4,962 трлн рублей, планируется создать почти 175,6 тыс. рабочих мест", - приводят в сообщении слова главы Минвостокразвития Александра Козлова.

Уточняется, что речь идет о проектах, которые реализуются с помощью так называемой инфраструктурной субсидии, а также различных преференциальных режимов. Благодаря государственной поддержке на Дальнем Востоке уже запустили337 проектов на 284,3 млрд рублей. Всего в инвестпроекты на разных стадиях вложено уже почти 1,3 трлн рублей, создано около 54,5 тыс. рабочих мест. При этом на каждый вложенный государством рубль приходится свыше 27 рублей частных инвестиций.

На Дальнем Востоке созданы условия, которые повышают привлекательность округа для инвесторов. В том числе в ДФО работают специальные режимы - территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют инвесторам получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.