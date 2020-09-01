"Росэнергоатом" подвел итоги пилотного проекта по системе предиктивной аналитики в ТЭК

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) подвел первые результаты пилотного проекта по созданию системы предиктивной аналитики генерирующего оборудования на примере шестого энергоблока Нововоронежской АЭС. Об этом говорится в сообщении концерна.

Проект по созданию системы предиктивной аналитики направлен на создание прототипа системы, которая будет своевременно обнаруживать скрытые дефекты в оборудовании. Ее внедрение позволит снизить штрафы при неплановых остановах генерирующего оборудования.

"По итогам первого этапа мы смогли создать и проверить алгоритмы и математические модели, направленные на выявление фактов появления и развития скрытых дефектов в оборудовании АЭС. Для отдельных групп дефектов, которые могут иметь место в основном оборудовании энергоблока, мы смогли выявить наиболее значимые параметры, изменения которых в совокупности, а не по отдельности, помогают определить факты отклонения условий эксплуатации оборудования от нормального значения технологических параметров контролируемого оборудования. Внедрение такой системы позволит нам снизить штрафы при неплановых, неотложных и аварийных остановках энергоблоков АЭС, которые, конечно, иногда неизбежны", - цитирует концерн слова директора департамента цифровой энергетики и коммерческого диспетчирования "Росэнергоатома" Любовь Андрееву.

Пилотный проект по системе предиктивной аналитики реализуется в рамках ведомственного проекта Минэнерго "Единая техническая политика - надежность электроснабжения", срок реализации которого - 2019-2021 годы. Помимо "Росэнергоатома", в пилотном проекте задействованы его филиалы и дочерние общества - Нововоронежская АЭС, АО "ВНИИАЭС" и АО "Консист-ОС", а также внешние подрядные организации.