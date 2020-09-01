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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

ОАЭ в октябре снизят экспорт нефти на 30% в рамках ОПЕК+

Это произойдет в рамках мер для компенсации перепроизводства

ТАСС, 1 сентября. ОАЭ в августе превысили квоту по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 100 тыс. баррелей в сутки, что было вызвано возросшим энергопотреблением в стране, но предпримут меры для компенсации перепроизводства. Об этом сообщается в Twitter министра энергетики эмиратов Сухейля аль-Мазруи.

По его словам, в августе добыча нефти в ОАЭ выросла до 2,693 млн б/с, тогда как по условиям соглашения ОПЕК+ квота эмиратов составляет 2,59 млн б/с. "Мы предприняли меры для компенсации этого временного увеличения, оно связано с пиковыми летними нагрузками на систему энергоснабжения. Это приводит к росту добычи нефти и попутного газа", - объяснил он.

Министр заверил, что в октябре национальная компания ADNOC сократит поставки нефти на экспорт на 30% по всем сортам добываемой нефти.

Теги
ОАЭРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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