За январь - июль на Хайнане появилось 135 тыс. новых субъектов рынка

ХАЙКОУ /Китай/, 1 сентября. /ТАСС/. Общее число появившихся в южной китайской провинции Хайнань новых субъектов рынка за январь - июль текущего года составило 135 тыс., что на 30,5% превысило показатель за аналогичный период 2019 года. Такие данные приводит в редакционной статье местная газета "Хайнань жибао" .

Только за июль, сообщает издание, на Хайнане было зарегистрировано 25,3 тыс. новых субъектов рынка. Рост данного показателя в годовом исчислении составил 33,66%. Порядка 14,1 тыс. из них за указанный период составили предприятия. Ежедневный средний прирост в настоящее время составляет порядка 800 субъектов рынка.

Таким образом, пишет газета, к концу июля на Хайнане в общей сложности было зарегистрировано чуть больше 1 млн субъектов рынка. Одновременно наблюдается значительный рост объема инвестиций со стороны предприятий как из других регионов страны, так и из-за рубежа. По данным "Хайнань жибао", к концу первого полугодия провинция получила инвестиции из более чем 30 стран и регионов мира.

В материале газеты отмечается, что местные власти добились больших успехов в значительном упрощении процедуры регистрации новых предприятий и одобрении инвестиционных проектов, в том числе с иностранным капиталом через систему единого окна. Все это создает благоприятные условия для работы инвесторов в провинции.

1 июня власти КНР представили программу построения на Хайнане свободного торгового порта, согласно которой провинция будет превращена в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.