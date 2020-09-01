Онлайн-ретейлеры предложили уточнить критерии возврата товаров

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ретейлеры предлагают уточнить в новых правилах онлайн-торговли критерии возврата товаров, в частности предоставить потребителю возможность по соглашению с продавцом возвращать товары надлежащего качества с утраченным товарным видом. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) директору департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никите Кузнецову (имеется в распоряжении ТАСС).

"Сейчас если товарный вид утрачен, потребитель не имеет право на возврат товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом. Вместе с этим мировой опыт показывает, что покупателям во многих случаях хотелось бы вернуть товар, бывший в употреблении, с поврежденной (утраченной) упаковкой, пусть и с удержанием части возвращаемой суммы. Новые нормы позволят сторонам реализовать такую процедуру по согласованию", - пояснила ТАСС вице-президент АКИТ Лия Левинбук.

Ассоциация предлагает установить, что возможен возврат товаров надлежащего качества в случае, если сохранены товарный вид (нет признаков употребления, сохранены пломбы и ярлыки изготовителя) и потребительские свойства товара, а также если товар может быть реализован продавцом другим потребителям без уценки, в ином же случае, предлагает АКИТ, "продавец вправе принять у потребителя данный товар с условием его уценки соразмерно снижению его рыночной стоимости". Указанное условие может быть включено продавцом в публичную оферту, предлагают авторы письма.

Эксперты также предлагают установить, что при доставке товар передается потребителю по указанному им адресу, а при отсутствии потребителя - любому лицу, предъявившему информацию о номере заказа, либо иное (в том числе электронное) подтверждение заключения договора или оформления заказа. "В случае если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был передан потребителю по его вине, последующая доставка производится в новые сроки, согласованные с продавцом, после повторной оплаты потребителем стоимости услуг по доставке товара", - предлагают авторы письма.

Минпромторг РФ начал разработку новых правил интернет-торговли, поскольку действующие правила утратят силу с 1 января 2021 года. В ответ на обращение министерства АКИТ сформулировала 7 предложений к проекту правил продажи товаров дистанционным способом. Эксперты организации пришли к выводу о целесообразности уточнения лишь некоторых существенных деталей во взаимоотношениях покупателей и продавцов, не закрепленных явным образом в ГК РФ и законодательстве в сфере защиты прав потребителей.

Новые правила дистанционной торговли на площадке АКИТ в течение августа обсуждали более 100 компаний и организаций: представители интернет-магазинов, маркетплейсов, социальных сетей, а также Торгово-промышленной палаты, "ОПОРЫ России", "Союза потребителей" и "Общественной потребительской инициативы". "В работе по созданию новых правил принимали участие крупнейшие интернет-магазины и маркетплейсы Ozon, Wildberries, lamoda, "Алиэкспресс Россия", "Яндекс.Маркет", "Ситилинк", "Онлайнтрейд", "Утконос", "Перекресток онлайн", OTTO и другие, телемагазины Shopping live, "Вес медиа", омниканальные ретейлеры "М.видео", DNS, "Связной", ЦУМ, "Детский мир", Sokolov, Re:Store, "220 вольт", представители социальных сетей, логистических и IT компаний (Mail.ru Group, "Авито" и др.), имеющих различные юрисдикции, как входящих, так и не входящих в состав ассоциации. По итогам комплексного обсуждения темы мы предложили заменить все существующие положения постановления 612 на 7 основных пунктов. По нашему мнению, такой подход будет способствовать развитию всех форм дистанционной торговли, существенно повысит прозрачность во взаимоотношениях между продавцом и покупателем"., - отметил президент АКИТ Артем Соколов.

Другие предложения

Ассоциация предлагает отдельным пунктом установить, что на территории РФ допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством.

Продавец, считают эксперты, должен иметь возможность самостоятельно определять, осуществляют ли они дистанционную торговлю или используют сайт и иные средства коммуникации для информирования потребителей с последующим заключением договора в согласованном месте. Предлагается признать моментом заключения договора купли-продажи получение продавцом сообщения потребителя о намерении приобрести товар, если продавец в зависимости от особенностей своей деятельности не определил в договоре иное. "Согласие потребителя с условиями договора может быть выражено любым способом (в любой форме), позволяющим определить лицо выразившее намерение заключить договор", - считают авторы письма.

Кроме того, предлагается предоставить потребителям возможность осуществлять предварительное ознакомление с товаром, несмотря на дистанционный характер сделки.

Продавец, считают в АКИТ, обязан сообщить потребителю информацию о порядке, форме и способах направления претензий. Продавец также вправе предоставлять информацию, предусмотренную законодательством в области защиты прав потребителей, в электронной форме. "Если указанная информация не предоставлена, потребитель вправе направить претензию в любой форме и любым способом. Продавец вправе возвратить денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, после фактического возврата товара потребителем", - предлагают в АКИТ.