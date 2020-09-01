"Роснано" представила учебник по возобновляемой энергетике под редакцией Чубайса

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Группа "Роснано" представила учебник по возобновляемой энергетике. В книге под редакцией председателя правления УК "Роснано" Анатолия Чубайса рассматриваются перспективы развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России, сообщает во вторник пресс-служба "Роснано".

"Группа "Роснано" совместно с издательством "Точка.Digital" и Ассоциацией развития возобновляемой энергетики представили учебное пособие "Развитие возобновляемой энергетики в России: технологии и экономика" под общей редакцией Чубайса. Учебник, созданный при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) "Роснано", предназначен для студентов вузов, а также для действующего инженерного и менеджерского состава предприятий отрасли. В учебном пособии рассматривается вклад России в смягчение изменений климата, цели и перспективы развития ВИЭ в нашей стране", - говорится в сообщении.

Председатель правления управляющей компании "Роснано" Анатолий Чубайс отметил, что такого системного описания, учитывающего последние тренды в технологиях, законодательстве и экономике, до сих пор не существовало. С развитием отрасли ВИЭ в России назрела необходимость систематизации образовательного процесса в данном сегменте, отметил он.

"За последние два года в теме возобновляемой энергетики в стране произошел фундаментальный разворот, возникла полноценная новая отрасль. На основе ВИЭ введено более 1,7 тыс. МВт новых мощностей, к 2024 году эта цифра достигнет не менее 5,4 тыс. МВт. Одновременно в России создается целый отраслевой кластер, включающий не только генерацию, но и промышленность, науку и образование; в этих четырех сегментах отрасли к 2024 году будет создано 12 тыс. рабочих мест. Это означает, что надо вводить описание современных технологических решений и экономики с учетом сложившихся правил российского рынка <...> Я рад, что мы успели завершить эту большую работу к началу учебного года", - отметил Чубайс.

В пособии затрагивается вопрос развития технологий промышленного хранения электроэнергии, комплексного использования накопителей и объектов возобновляемой энергетики в системах энергоснабжения. Также рассматривается такая тема, как индустриальный сегмент кластера ВИЭ в России и практика локализации в стране с учетом законодательной базы, принятой в последнее время. Значительная часть пособия посвящена экономическим аспектам развития энергетики на основе ВИЭ - анализируются экономические и внеэкономические факторы, влияющие на эффективность проектов, рассматриваются теоретические и методические основы систем поддержки отрасли в России и за рубежом.

В создании пособия участвовали руководитель инвестиционного дивизиона ВИЭ УК "Роснано" Алишер Каланов, гендиректор группы компаний "Хевел" Игорь Шахрай, гендиректор компаний "Вестас Рус" Кимал Юсупов, заведующий базовой кафедрой ВИЭ в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Василий Зубакин и другие.

"Роснано" и ФИОП

АО "Роснано" создано в 2011 году в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий.

Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданная в декабре 2013 года управляющая компания "Роснано", которую возглавляет Анатолий Чубайс. В настоящее время группа "Роснано" (АО "Роснано", УК "Роснано" и ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития.