СМИ: порт Янпу на Хайнане начал регистрировать суда грузоподъемностью 100 тыс. тонн

"Таким образом, Янпу официально вошел в список международных портов, которые регистрируют самые крупные международные грузовые суда", - приводит издание комментарий китайской логистической корпорации Cosco.

Как уточнила пресс-служба компании, Янпу в связи с усиливающейся поддержкой со стороны ведомств, курирующих на Хайнане вопросы судоходства, становится все более привлекательным для иностранного бизнеса. Местные власти считают, что политика льгот и преференций при регистрации и обслуживании крупногабаритных морских транспортных средств будет способствовать интенсивному наращиванию трансграничного потока товаров, постепенному превращению этого порта в ключевой транспортный узел Восточной и Юго-Восточной Азии.

Первым сверхкрупным судном, зарегистрированным в Янпу, стал танкер "Юаньдунхай" грузоподъемностью 158 тыс. тонн, принадлежащий Cosco. "Это самое большое нефтеналивное судно в истории Хайнаня", - рассказали в пресс-службе корпорации.

Янпу играет ключевое значение в развитии транспортной сети Китая. В 2019 году ВВП этого экономического района, на территории которого постоянно проживают более 89 тыс. человек, превысил 26 млрд юаней ($3,7 млрд). В соответствии со "Всеобъемлющим планом по формированию нового интегрированного морского и сухопутного коридора" Госкомитета по делам развития и реформ КНР, к 2035 году этот порт превратится в ключевой пункт по распределению товаропотока из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году Янпу станет крупным региональным транспортным узлом, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров в год.