Волкер стал членом совета директоров BGS Rail, работающей на рынке ж/д услуг Украины

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назначен независимым членом совета директоров компании BGS Rail, которая работает на украинском рынке железнодорожных перевозок. Об этом во вторник сообщили в компании украинскому изданию "Центр транспортных стратегий".

Присутствие Волкера, рассчитывают в компании, "поможет добиться успеха в разработке и реализации планов роста, которые увеличат прямые иностранные инвестиции и будет способствовать созданию рабочих мест на украинском рынке". Волкер с сегодняшнего дня также будет работать советником председателя и совета директоров литовской авиационной группы компаний Avia Solutions Group, в состав которой входит BGS Rail.

BGS Rail - украинская дочерняя компания литовской Baltic Ground Services (BGS), которая предоставляет в долгосрочную аренду полувагоны, крытые вагоны и зерновозы, предназначенные для перевозки угля, руды, щебня, металлопроката, дерева, зерна. В 2018 году BGS получила лицензию, позволяющую предоставлять услуги железнодорожных грузоперевозок на Украине. С августа 2020 года компания также осуществляет самостоятельное управление парком полувагонов. BGS работает в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Чехии, Германии, РФ и на Украине.

Волкер был назначен на пост спецпредставителя по Украине в июле 2017 года. В конце сентября 2019 года он подал в отставку. Это произошло после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как считали политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына своего соперника на предстоящих выборах Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Эти предположения послужили поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Сенат Конгресса США, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал Трампа по всем статьям обвинения.