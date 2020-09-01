Энергопровайдер ESB Networks установит 2,4 млн "умных" счетчиков в Ирландии

ТАСС, 1 сентября. Ирландский энергопровайдер ESB Networks получил финансирование в размере €150 млн ($179,5 млн) от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на установку 2,4 млн "умных" счетчиков в графствах Корк, Лаос и Килдер. Об этом сообщило в понедельник издание Smart Energy International.

"В прошлом проект по установке 70 млн "умных" счетчиков по всей Европе, который также поддержал ЕИБ, показал, что новые технологии помогают клиентам более рационально использовать электроэнергию, экономить затраты и тем самым снижать негативное воздействие на окружающую среду. Мы надеемся, что ЕИБ продолжит содействовать развитию инициатив по борьбе с климатическими изменениями с помощью эффективных передовых технологий", - сказал министр по климатическим действиям и коммуникационным сетям правительства Ирландии Имон Райан.

Среди ключевых задач проекта - содействие развитию возобновляемой энергетики в Ирландии, активное внедрение "умных" счетчиков электроэнергии и поддержка электрификации транспорта и теплоснабжения. По сообщению компании, благодаря новым счетчикам клиенты ESB Networks смогут получать детальную информацию о своем энергопотреблении и пользоваться точными оценками в ходе выставления счетов за электроэнергию. В ходе испытаний на начальном этапе исследователям удалось установить, что благодаря новым технология клиенты сокращают потребление электроэнергии в среднем на 3%, а в периоды пикового спроса - на 8%.

Установка "умных" счетчиков в рамках проекта будет происходить поэтапно. Ожидается, что 200 тыс. приборов будут установлены к концу 2020 года, а все 2,4 млн устройств - к 2024 году.