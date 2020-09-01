Исследование: число открытых в России кафе и ресторанов почти достигло уровня до пандемии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Количество открытых в России кафе и ресторанов в последнюю неделю августа было всего на 2% меньше, чем в феврале этого года, сообщают аналитики портала Сбербанка SberIndex.ru.

"Количество открытых кафе и ресторанов в последнюю неделю было всего на 2% меньше, чем в феврале. А в целом расходы потребителей за это время выросли на 1% по сравнению с 2019 годом", - отмечают аналитики Сбербанка.

При этом, по предварительным подсчетам, траты за весь август составили чуть больше, чем в том же месяце год назад, - на 0,2%.

"Второй месяц подряд спрос колеблется вокруг показателей прошлого года, однако аналитики SberIndex зафиксировали заметное улучшение в сегменте "Кафе, рестораны". Траты здесь восстановились на 86,9% по сравнению с 2019 годом", - указано в материалах портала.

Индекс потребительской активности, рассчитанный на портале Сбербанка SberIndex.ru, достиг на прошедшей неделе 77,1 пункта из 100. После кризиса он еще не поднимался на такую высоту.

Однако, уточняют аналитики SberIndex, это связано не с объемом расходов, а с их разнообразием: накануне начала учебного года россияне покупали самые разнообразные товары, и индекс это учитывал. Количество работающих торговых точек растет - с 24 по 30 августа их было на 2% больше, чем в среднем за неделю в феврале 2020 года.