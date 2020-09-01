ФАС подготовила проект приказа об индексации тарифов в плацкарте на 3,7%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект приказа об индексации тарифов на перевозки в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах на 3,7% с 1 января 2021 года, следует из документа на портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом документа устанавливается "индексация с 1 января 2021 года тарифов (предельно максимальных) на перевозки в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах, а также в мотор-вагонном подвижном составе в поездах дальнего следования, а также индексация сборов и платы на работы (услуги), связанные с перевозкой багажа и грузобагажа, на 3,7%".

Предполагается также продолжение практики применения дифференцированных по календарным периодам 2020 года индексов к уровню тарифам на перевозки.

"При этом возможность установления индексов гибкого графика к установленным тарифам предоставляется АО "ФПК" в зависимости от спроса на перевозки за счет ограничения предельного максимального размера индекса на уровне 1,2 и ограничением среднегодового (в течение календарного года) значения индексов в расчете на количество дней значением 1", - говорится в пояснительной записке.

Тариф для ФПК в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет Федеральная антимонопольная служба, в нерегулируемом (СВ, купе и люкс) устанавливает сама ФПК по согласованию с ФАС.