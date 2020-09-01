АФК "Система" и РКИФ выйдут из капитала "Детского мира"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) намерены продать свои доли в "Детском мире" и выйти из акционерного капитала ретейлера. Об этом говорится в сообщении "Системы".

Стороны намерены продать 184 750 001 акция "Детского мира". Сейчас доля АФК "Система" в ретейлере составляет 20,38%, РКИФ - 4,62%. Остальные акции находятся в свободном обращении.

На фоне этой новости по состоянию на 19:08 мск акции "Детского мира" на Мосбирже ускорили падение до 3,25%.

АФК "Система" планирует использовать чистые поступления от этого предложения в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств, уточнили в компании.

Ожидается, что после завершения предложения совет директоров начнет поиск кандидатов для формирования нового состава, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам. Не позднее конца IV квартала 2020 года "Детский мир" может созвать общее собрание акционеров для выбора новых членов совета директоров. В случае если среди кандидатов будут лица, аффилированные с "Системой", корпорация не будет запрещать им избираться в совет директоров ретейлера.

В июне АФК "Система" и РКИФ продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Сторонами было размещено порядка 118 млн акций компании, стоимость одной акции была установлена в размере 93 руб.

Группа компаний "Детский мир" объединяет федеральную розничную сеть магазинов "Детский мир", сети магазинов "ПВЗ Детмир", ELC (в России) и ABC, а также сеть товаров для животных "Зоозавр". По данным на 30 июня 2020 года, сеть магазинов "Детский мир" представлена 782 магазинами, расположенными в 302 городах России, Казахстана и Белоруссии, сеть "ПВЗ Детмир" - 5 магазинами. Розничная сеть ELC в России представлена 43 магазинами, сеть ABC - 9 магазинами. Сеть товаров для животных "Зоозавр" представлена 11 магазинами.