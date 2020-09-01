Аграрии Кабардино-Балкарии планируют собрать 1,2 млн т зерна в 2020 году

НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Фермеры Кабардино-Балкарии (КБР) прогнозируют, что соберут 1,2 млн т зерна в 2020 году, что почти на 10% больше показателей прошлого года. Об этом заявил глава регионального Минсельхоза Хасан Сижажев.

За семь месяцев 2020 года объем продукции сельского хозяйства в Кабардино-Балкарии составил 17,7 млрд рублей или 103,6% в сопоставимой оценке к уровню аналогичного периода прошлого года.

"Несмотря на сложные погодные условия, планируем собрать около 1,2 млн т зерна или 108% к предыдущему году. Возлагаем большие надежды на культуры, возделываемые на орошаемых землях", - сказал Сижажев в ходе совещания, которое провел в Нальчике первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Вопросы развития мелиорации в регионе и оказания господдержки АПК КБР Хатуов обсудил с главой республики Казбеком Коковым. Говоря о темпах развития отрасли, он отметил, что продукция региона известна далеко за пределами Северо-Кавказского федерального округа. "Сегодня сельхозпродукцию КБР знают от Москвы до Дальнего Востока. Руководство КБР работает, в частности, над тем, чтобы в торговые сети поставлялись высококачественные фрукты и овощи, это стало возможным благодаря строительству современных плодохранилищ, что позволяет системно решить проблему хранения и сбыта продукции местных аграриев", - отметил он.

По предварительным оценкам Минсельхоза РФ, объемы поставок плодоовощных культур из КБР на российский рынок в следующем году значительно увеличатся, республика в числе субъектов, лидирующих по их производству.

Глава КБР Казбек Коков поблагодарил Джамбулата Хатуова за постоянное внимание к республике. "Развитие регионального АПК для нас является приоритетным направлением. У нас амбициозные планы в части увеличения площадей мелиорируемых земель, строительства новых мелиоративных систем в рамках госпрограмм. Уверен, при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ мы реализуем поставленные цели", - отметил Коков.