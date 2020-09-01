К Школьной цифровой платформе Сбербанка подключились 65 регионов России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Школы 65 регионов РФ получили возможность использовать Школьную цифровую платформу (ШЦП), разработанную Благотворительным фондом Сберанка "Вклад в будущее", в новом учебном году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба банка.

"Сбербанк предоставил возможность обучения на Школьной цифровой платформе учащимся 65 регионов России. Проект реализуется при поддержке глав субъектов РФ, Минпросвещения России и направлен на повышение качества образования, внедрение современных методик и технологий обучения и развитие кадрового потенциала страны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время летних каникул Сбербанк провел обучение для 45 тыс. педагогов и наставников, которые будут использовать ШЦП. Нуждающиеся ученики из участвующих в проекте школ получили от Сбербанка 25 тыс. специальных комплектов смартбоксов (приставка и клавиатура с тачпадом), позволяющих пользоваться возможностями платформы. В разработке смартбоксов и обеспечении ими учащихся участвовали компании экосистемы Сбербанка: SberDevices, СберЛогистики, АО "Сбербанк Технологии", группы компаний ЦРТ, VisionLabs, SberCloud и мультимедийного сервиса Okko, говорится в сообщении.

"Образование наших детей является основой успешного будущего всей страны. Сбербанк уделяет большое внимание созданию новых возможностей для каждого ребенка, его родителей и учителей. Мы уверены, что школьная цифровая платформа будет помощником для педагогов, позволит сделать процесс обучения детей более интересным, повысит их мотивацию, будет способствовать созданию персонализированной траектории развития. Желаю всем успешного старта нового учебного года!" - цитирует пресс-служба председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

По информации пресс-службы, школьная цифровая платформа Сбербанка полностью соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), в ней содержатся сервисы, обеспечивающие персонализированное образование, а также современный цифровой контент по всем предметам школьной программы 5-9 классов. В Сбербанке подчеркивают, что платформа не заменяет очное обучение.

"ШЦП добавляет современные инструменты и новые форматы обучения и взаимодействия с учениками, давая возможность учителям использовать интерактивные и авторские образовательные модули, автоматизировать рутинные операции, позволяя больше времени уделять интересной работе - обучению детей, получить пространство для самореализации, а также использовать разнообразные сервисы. Платформа способствует развитию у школьников навыков XXI века: умению ставить цели и достигать их, понимать себя и других, быть креативными и критически мыслить, сотрудничать и работать в команде, решать проблемы и задачи", - говорится в сообщении.