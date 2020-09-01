Аэропорт столицы Колумбии возобновил свою работу

БОГОТА, 1 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Эль-Дорадо, расположенный в столице Колумбии и являющийся важнейшей воздушной гаванью страны, во вторник возобновил свою работу после 5-месячного перерыва, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

"Сегодня мы снова воссоединяем Колумбию, благодаря возобновлению работы внутренних рейсов", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter аэропорта. Отмечается, что на первом этапе аэропорт будет работать на 12% своих возможностей, полеты будут осуществляться по 14 внутренним направлениям.

Крупнейшая авиакомпания Колумбии Avianca уже поприветствовала возобновление работы столичного аэропорта. "После пяти месяцев на земле <...> мы начали принимать наших пассажиров в аэропорту Эль-Дорадо. Спасибо за ваше доверие", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter компании.

Восстановление внутреннего авиасообщения в Колумбии началось со второй половины июля, когда начали летать самолеты между городами Букараманга и Кукута. С 18 августа вновь открыл свои двери второй по значимости аэропорт страны, расположенный в пригороде Медельина.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 615 168, количество летальных исходов - 19 663. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен 6 марта. 17 марта президент страны Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения инфекции и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 1 сентября.