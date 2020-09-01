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Чернышенко оценил затраты операторов фиксированной связи на "Доступный интернет"

По словам вице-премьера, "глобальных финансовых потерь" у них не было

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глобальных финансовых потерь у операторов фиксированной связи, предоставляющих бесплатный доступ к социально значимым сайтам в рамках эксперимента по проекту "Доступный интернет", не было. Об этом в беседе с ТАСС сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"При фиксированной связи мы каких-то глобальных финансовых потерь для операторов не увидели, мобильный [трафик] отличается, конечно, очень сильно. Поэтому мы хотим сделать так, чтобы было всем выгодно", - сказал он.

Также Чернышенко отметил, что правительство работает над механизмом, при котором операторам было бы выгодно предоставлять бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. "Сейчас идет работа, мы работаем с индустрией вместе. И от эффективности этой работы будет зависеть то, какие выводы [мы сделаем], насколько они будут всем интересны. Мне хотелось бы, чтобы дополнительный трафик, полученный с социально значимых ресурсов, работал на пользу всем. В том числе операторам", - добавил он.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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