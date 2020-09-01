В Индии готовы заключить торговое соглашение с США

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Нью-Дели готов уже завтра подписать торговое соглашение с США, но конкретные сроки зависят от американской стороны. Об этом заявил во вторник глава министерства торговли и промышленности, а также железных дорог Индии Пиюш Гойял, выступая на виртуальном Форуме стратегического партнерства США и Индии в Вашингтоне.

"Мы можем финализировать все, как только внутренняя политическая ситуация в США позволит. Я открыт к тому, чтобы подписать хоть завтра то, что мы согласовали", - сказал он. "У меня только что был разговор с [представителем США на торговых переговорах Робертом] Лайтхайзером, мы оба согласились с тем, что мы можем рассмотреть возможность того, чтобы сделать это до выборов [в США], а в противном случае - вскоре после выборов", - уточнил Гойял.

16 июля Пиюш Гойял и министр торговли США Уилбур Росс провели переговоры, на которых выразили желание подписать преференциальное торговое соглашение и обсудили возможность заключения соглашения о свободной торговле.