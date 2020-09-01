Власти Поморья попросили дополнительно 7,5 млрд рублей из федерального бюджета на дороги

ТАСС, 1 сентября. Врио губернатора Архангельской области попросил у вице-премьера Марата Хуснуллина дополнительно предусмотреть для региона 7,5 млрд рублей на ускоренный ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021-2024 годах. Это позволит увеличить долю дорог, соответствующих нормативу, с планируемого 29,1% до 35%, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства области.

"Проектом до 2024 года предусмотрено увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 29,1%, что значительно ниже среднероссийского показателя - 50,1%. В связи с этим Александр Цыбульский предложил предусмотреть для Архангельской области на период 2021-2024 годов дополнительное финансирование в размере 7,5 млрд рублей, что позволит области достичь доли протяженности региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в размере 35%", - говорится в сообщении по итогам встречи Хуснуллина и Цыбульского, прошедшей во вторник в режиме видео-конференц-связи.

В этом году в Архангельской области на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрено 3,5 млрд рублей. Освоение средств составляет на сегодня 1,8 млрд рублей, прогнозируется полное исполнение до конца года. Запланирован ремонт 35 объектов, из них работы ведутся на 30 участках дорог, еще пять объектов уже сданы. "В действительности сегодня состояние дорог в области плачевное, это отмечается и жителями, и сам я в этом убеждался во время рабочих поездок. Показатель в 29%, которого мы достигнем, может быть и выше, и мы чувствуем для этого возможности, собственные силы и готовность", - привела пресс-служба слова Цыбульского.

Аварийные мосты

Также руководитель региона попросил поддержать заявку Архангельской области на участие в новом федеральном проекте "Мосты и путепроводы". Правительство региона направило информацию по 62 мостам и шести путепроводам общей протяженностью более 3,6 тыс. погонных метров. Эти объекты находятся в аварийном и предаварийном состоянии. "Мы подали заявку в рамках этого нового инструмента финансирования - потребность в финансовых средствах на период до 2024 года составляет более 6 млрд рублей. Хотелось бы, чтобы наша заявка была удовлетворена в максимальном объеме. Это лишь малая часть тех мостов, которые нам надо отремонтировать", - пояснил Цыбульский.

Всего на дорогах области расположено 1 146 мостов, из которых 389 - в неудовлетворительном и аварийном состоянии.

Хуснуллин рекомендовал детально проработать план ремонтных работ по этому направлению и предложил составить трехлетний план по ремонту и строительству дорожных объектов. "Исполнение у вас неплохое, при появлении дополнительного финансирования будем направлять средства Архангельской области. По мостам и путепроводам финансирование будет зависеть от того, как будет формироваться бюджет", - сказал Хуснуллин.

Как написал он у себя в Twitter, у области также хорошие перспективы в сфере жилищного строительства. "Рассмотрели жилищное строительство. Региону есть куда расти, перспективы хорошие. Переселение из аварийного жилью регион готов выполнять в ускоренном режиме. Александр Цыбульский попросил рассмотреть на набсовете дом в Архангельске - будем рассматривать в ближайшее время", - написал Хуснуллин.