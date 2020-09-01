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Меркель напомнила, что ФРГ не приемлет санкции США против "Северного потока - 2"

К настоящему времени газопровод построен на 93,5%

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Германия поддерживает строительство "Северного потока - 2" и считает санкции США неприемлемыми. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в городе Штральзунд. Ее слова приводит газета Ostsee-Zeitung.

"Федеральное правительство всегда выступало за строительство газопровода. Экстерриториальные санкции американцев мы считаем незаконными", - сказала канцлер.

Проект газопровода "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени он построен на 93,5%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

В правительстве ФРГ неоднократно говорили, что поддерживают проект. Одновременно с этим указывали на то, что роль страны-транзитера газа должна в будущем сохранить Украина.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГермания
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