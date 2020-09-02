Глава "Сибура" не верит в масштабные перспективы "удаленки"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Удаленный формат работы в российских компаниях сохранится в каком-то виде, но не возобладает в посткризисную эру, так как сопряжен с рядом недостатков для бизнес-процессов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава нефтехимической компании "Сибур" Дмитрий Конов.

Что делать, если вы выгорели на удаленке? И почему так происходит?

"[Весной] шла речь и о том, что мы никогда не вернемся в офис, так и останемся на удаленке, а офисные кабинеты больше не понадобятся. Но уже в мае многие столкнулись с тем, что эффективность удаленной работы оказалась невысокой, эмоционально и психологически сотрудникам сложно работать дома, управлять ими тоже нужно по-другому, развивая принципиально иные навыки", - считает он.

По мнению Конова, "в каком-то виде "удаленка" сохранится, но ни в одной индустрии она не возобладает".

В период изоляционных мер, принятых в России весной, "Сибур" вывел на удаленный формат 6 тыс. сотрудников из более чем 20 тыс. "Прежде всего офисных работников, часть проектной и управленческой команды. Сменный персонал и те, кто занят в технологии производства, физически должны были присутствовать на рабочих местах", - говорит он.